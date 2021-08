Camavinga terá comunicado aos ultras do Rennes que está de saída do clube

Uma das grandes esperanças do futebol francês, o médio Eduardo Camavinga, pode estar de saída do Rennes para se juntar ao PSG. A informação foi dada pelo próprio jogador que, segundo uma publicação no jornal 'Ouest France', citado pelo 'L'Équipe', se reuniu com as claques do clube no final do encontro frente ao Nantes para comunicar a sua decisão. "Provavelmente jogou a sua última partida no Roazhon Park neste domingo", refere a dita publicação.





Camavinga est passé au RCK après le derby gagné face à Nantes et a laissé entendre qu’il était sur le départ. Il a sans doute joué son dernier match au Roazhon Park ce dimanche. Il a d’ailleurs offert son maillot au public et mené ensuite le chant de la victoire au vestiaire. — Frétigné (@lfretigne) August 22, 2021

Camavinga, que esteve durante longas semanas no radar de clubes como Manchester United, Real Madrid ou o próprio PSG, já tinha confessado, ao programa televisivo 'Téléfoot', que se sentia "lisonjeado" com o interesse demonstrado nele, garantindo, na altura, que uma transferência "seria um sonho tornado realidade".O negócio poderá realizar-se por um valor a rondar os 30 milhões de euros, uma vez que o gaulês, internacional pela seleção principal, tem apenas um ano restante de contrato.