Christophe Galtier quebra silêncio sobre o alegado interesse do PSG em Bernardo Silva

Christophe Galtier abordou esta sexta-feira o alegado interesse do PSG em Bernardo Silva, conforme tem sido avançado pela imprensa francesa nos últimos dias."Bernardo Silva é jogador do Manchester City acima de tudo. É um jogador que descobri quando cheguei ao Monaco, quando Luís Campos o contratou. É obviamente um jogador interessante, mas repito: é jogador do Manchester City", frisou o técnico dos parisienses, na antevisão ao encontro da 36.ª jornada da Ligue 1 com o Auxerre.