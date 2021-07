«Contratação de Donnarumma pelo PSG é um tiro no pé»

A contratação de Donnarumma pelo PSG, a ser oficializada nos próximos dias, é para Giuly um mal desnecessário. O antigo extremo francês, que representou o clube parisiense entre 2008/09 e 2010/11, criticou a transferência este domingo aos microfones dos franceses da TF1.





"Vai ser complicado desde o início. Se já no balneário tens Neymar contra ti, agora Navas também vai ficar, depois de ter feito uma temporada soberba. Não se entende nada. É dar um tiro no pé, quando tens um guarda-redes de tanto talento e dizer-lhe que vai ficar no banco. É impossível. A baliza do PSG vai ficar ingovernável", precisou o antigo internacional francês, de 44 anos.Donnarumma está atualmente ao serviço da seleção de Itália no Euro'2020 e vai assinar um contrato com o PSG válido para as próximas cinco temporadas, depois de terminado o vínculo com o Milan . O jovem guardião italiano não é a única contratação que tem dividido o balneário do clube francês, depois de Sergio Ramos também ter provocado dúvidas sobre a sua contratação