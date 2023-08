Convocatória do PSG com Gonçalo Ramos e sem Mbappé e Neymar

The Parisian squad to welcome Lorient at the Parc des Princes!



#PSGFCL pic.twitter.com/BZKaPyL1tk — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 12, 2023

O Paris Saint-Germain divulgou este sábado a convocatória para o encontro desta noite (20 horas) da 1.ª jornada da Ligue 1 diante do Lorient, no Parque dos Príncipes, com destaque para a presença de Gonçalo Ramos e para as ausências de Mbappé e Neymar.Gonçalo Ramos chegou proveniente do Benfica durante esta semana e já mereceu a confiança de Luis Enrique. Já a não convocatória de Kylian Mbappé e Neymar indica que estão mesmo na porta de saída do clube.Os portugueses Vitinha e Danilo fazem parte da convocatória, além do ex-Sporting, Manuel Ugarte, e do ex-Benfica, Cher Ndour.Nuno Mendes continua entregue ao departamento médico e falha assim a partida.