Da "casa a arder" à "miséria no ataque": imprensa francesa critica atuação do PSG frente ao Benfica

Um empate "sem emoção e sem história". É assim que a imprensa francesa descreve, esta quarta-feira, o empate de ontem entre PSG e Benfica (1-1) na 4.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões, num encontro que se disputou horas depois da 'RMC Sport' ter revelado a vontade de Kylian Mbappé deixar os parisienses "Mais um empate entre Benfica e PSG. Tal como no primeiro jogo, os parisienses, em câmara lenta, voltaram a sofrer o golo do empate depois de abrirem o marcador"."Sem emoção. O copo meio cheio é a solidez, o copo meio vazio é a miséria no ataque. O PSG tentou apenas sete finalizações contra o Benfica. A ausência de Messi e o cansaço de um calendário intenso são circunstâncias atenuantes"."Um PSG muito cauteloso e pouco criativo, diante de um Benfica muito bem organizado e muito mais dinâmico. Depois de um terceiro empate consecutivo, incluindo dois contra este mesmo Benfica, a casa está a arder"."Empate sem graça e sem história. Frente ao Benfica, Mbappé marcou de penálti depois de um dia marcado pela sua vontade de deixar o clube. Talvez esteja no ADN do PSG esta capacidade de gerar crises. E alguns até veem algum charme nisso. Mesmo quando não prova o sabor da derrota, ainda está entre o drama, a telenovela e a comédia"."Mbappé repete muitas vezes que não é afetado pela pressão, e acaba dar a prova disso: poucas horas antes de um jogo de Liga dos Campeões frente ao Benfica, deu a conhecer que quer deixar o PSG no inverno".