Das redes sociais às criptomoedas: como a chegada de Messi agitou as contas do PSG

É sabido que a chegada de Messi ao PSG em agosto de 2021, proveniente do Barcelona - clube que representou durante mais de duas décadas -, agitou o mundo do futebol e as contas dos parisienses, mas os valores 'astronómicos' que os gauleses faturaram na temporada 2021/22, agora revelados, não deixam de impressionar.Ora, tal como Nasser Al Khelaifi, presidente do PSG, disse à 'Marca', o clube atingiu pela primeira vez os 700 milhões de euros em receitas numa época e, para isto, contribuíram diversos fatores: em primeiro lugar, a venda - inédita na história dos franceses - de um milhão de camisolas, 60 por cento das quais com o número '30' de Lionel Messi, que esta sexta-feira celebra o seu 35.º aniversário Os acordos com patrocinadores foram outro aspeto que registou um crescimento a olhos vistos. "Tivemos um crescimento em certas áreas onde, antigamente, podíamos chegar a acordos de entre três a cinco milhões de euros, que agora são entre cinco a oito, pelo que o impacto [de Messi] é considerável", explicou Marc Armstrong ao jornal espanhol. Recorde-se que o PSG chegou a acordos com marcas como a Dior, a Big Cola ou a Crypto.com.Também no mundo das criptomoedas, os parisienses superaram pela primeira vez esta temporada os 300 milhões de euros em receitas e, mais uma vez, o impacto de Messi é visível. Aliás, basta lembrar que o prémio de assinatura do argentino foi pago em... 'fan tokens' De resto, até nas redes sociais a evolução está à vista de todos. "Ganhámos uma média de 1,4 milhões de seguidores por semana e fomos o primeiro clube a alcançar os 10 e 20 milhões de seguidores no TikTok", explicou Armstrong. E só no Instagram, o PSG passou, em uma temporada, dos 38,5 milhões de seguidores para os 60,9 que atualmente regista.