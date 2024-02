Depois da notícia da saída do PSG… Mbappé começa no banco

Na passada quinta-feira rebentou a 'bomba': Mbappé já tinha comunicado ao PSG a decisão de sair no final da época , ainda que sem qualquer confirmação oficial. Este sábado, no primeiro jogo após a 'explosão', o francês começa no banco no jogo com o Nantes - assim como Gonçalo Ramos.Mbappé foi titular na passada quarta-feira - e até marcou um golo - alinhando 90 minutos na vitória sobre o Real Sociedad na Liga dos Campeões.