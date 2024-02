Mbappé já comunicou aos colegas de equipa que vai deixar o PSG

A ‘RMC Sport’ avança esta sexta-feira que Kylian Mbappé já anunciou aos colegas de equipa que vai deixar o PSG no final da temporada, depois de já ter informado o presidente Nasser Al-Khelaïfi queDe acordo com a rádio francesa, o internacional comunicou a decisão num breve discurso no treino desta manhã, no qual todo o plantel esteve presente. Os companheiros de equipa não ficaram surpreendidos com a notícia.O Real Madrid parece ser o destino mais provável de Kylian Mbappé, mas, segundo as informações da RMC ainda não existe um acordo total entre as duas partes.