Di Canio: «Mbappé é indecente, a maneira como se está a comportar com o PSG é uma vergonha»

Mbappé tem estado, nos últimos dias, nas bocas do mundo depois de ter referido que jogar pelo PSG não o "ajuda muito", declarações que, de resto, indignaram alguns jogadores no balneário dos parisienses . Di Canio, antigo avançado italiano que brilhou ao serviço de vários clubes do seu país, juntou-se às críticas que têm sido feitas ao gaulês, referindo que o seu comportamento é "uma vergonha"."A maneira como Mbappé se está a comportar com o PSG é uma vergonha, ainda mais depois de ganhar entre 200 e 300 milhões de euros. Não sendo hipócrita, claro que toda a gente quer ganhar mais. Mas depois estão os adeptos, o clube e a honra, coisas que não se podem comprar nem com 2 mil milhões. Ele não está a respeitar nada disso", começou por referir à 'Sky Sport Italia'."Podemos julgar os erros do PSG, mas digo abertamente que Mbappé é indecente. É indecente, é isso que ele é. Aproveitou-se da situação de há um ano [quando renovou em maio] e agora está a fazer o mesmo, ao ameaçar que se vai embora a custo zero para receber milhões do Real Madrid. O PSG colocou-se nesta situação porque o mimaram. Agora, limitam-se a ter de tomar uma decisão e a levar com os danos", acrescentou.Segundo a 'RMC Sport', o próprio Al-Khelaïfi também terá considerado as declarações de Mbappé como "chocantes e uma falta de respeito para com todos os jogadores".