Indemnização (milionária) e possível sanção: eis o custo da rescisão de Sergio Ramos para o Paris SG

O PSG pondera rescindir contrato com Sergio Ramos, segundo dá conta o jornal francês 'Le Parisien', mas a operação não é assim tão simples e os parisienses poderão mesmo ter de abrir os cordões à bolsa para dispensar o central espanhol, que ainda não se estreou pelo emblema gaulês.





De acordo com o artigo 17 do Regulamento do Estatuto e Transferência de Jogadores é prevista uma indemnização ao jogador em casos como este. "A parte que rescindir o contrato compromete-se a pagar uma indemnização, excepto disposição em contrário no contrato, a compensação por incumprimento será calculada considerando a legislação nacional, as características da modalidade e outros critérios objetivos", pode ler-se.Assim, e segundo o que explica o 'Mundo Deportivo', a compensação baseia-se "nas remunerações e outros benefícios devidos ao jogador ao abrigo do contrato atual ou do novo contrato, no tempo contratual restante até um máximo de cinco anos, as despesas pagas pelo clube anterior (amortizado ao longo da vigência do contrato), bem como saber se a rescisão do contrato ocorre em período protegido".Outro fator a ter em conta é precisamente este "período protegido", já que este salvaguarda os clubes e os jogadores nos primeiros três anos de vínculo entre as partes. Assim sendo, como o emblema francês quebraria esse período, está sujeito a uma sanção, para além da indemnização. "Além da obrigação de indemnizar, devem ser impostas sanções desportivas ao clube que rescindir o contrato durante o período de proteção", escreve o jornal espanhol.A referida sanção será o impedimento de inscrever novos jogadores durante duas janelas de transferências, avança a mesma fonte.