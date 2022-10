Espanhóis avançam valor astronómico pedido pelo PSG para deixar Mbappé sair no verão

A 'Marca' revela, esta quarta-feira, o valor astronómico que o PSG pediu para deixar Mbappé sair no mercado de verão. Segundo a mesma fonte, Real Madrid e Liverpool mostraram interesse imediato na contratação do avançado, mas a quantia pedida pelos parisienses - 400 milhões de euros - foi rejeitada por ambas as equipas.O jornal espanhol sublinha ainda que Mbappé está insatisfeito no PSG e que o ambiente no clube está cada vez mais tenso, devido às várias divergências entre Luís Campos, conselheiro para o futebol, e Antero Henrique, consultor dos parisienses.Recorde-se que, nas últimas horas, a 'RMC Sport' avançou que Mbappé não está satisfeito no PSG e quer deixar a equipa já em janeiro. O avançado apontou, esta terça-feira, o único golo da equipa da capital francesa no empate (1-1) frente ao Benfica, da 4.ª jornada do grupo H da Liga dos Campeões.