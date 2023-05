Espanhóis revelam novos dados sobre a viagem de Messi à Arábia Saudita

O 'AS' avança, esta quarta-feira, que afinal Messi terá pedido autorização ao PSG para viajar até à Arábia Saudita na condição de embaixador de turismo daquele país.Segundo a mesma fonte, o argentino pediu para se ausentar ontem, terça-feira, e no dia anterior, uma vez que quando o PSG joga de domingo a domingo (o que aconteceu diante do Lorient e acontecerá frente ao Troyes, no dia 7) e não tem jogo a meio da semana, a equipa não treina nesses dias.Ainda de acordo com o jornal espanhol, Messi terá sido informado a meio do voo de que, afinal, o clube ia treinar. Uma vez que já se encontrava em viagem, não pode voltar para trás. Messi já havia cancelado, em outras ocasiões, a ida à Arábia Saudita.O campeão do Mundo pela Argentina causou polémica depois de, menos de 24 horas após ter participado na surpreendente derrota caseira (1-3) do PSG frente ao Lorient, ter faltado ao treino da equipa por ter viajado para território asiático. "Quem diria que a Arábia Saudita tem tanto verde? Adoro explorar as suas maravilhas sempre que posso", escreveu, entretanto, nas redes sociais.Ontem, a 'RMC Sport' avançou que Messi foi suspenso pelo PSG durante duas semanas , sendo que, durante esse período, não receberá salário e estará afastado dos treinos.