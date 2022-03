«Estou farto»: a 'confissão' de Mbappé a Pogba sobre situação no PSG que deixa espanhóis em 'alerta'

Numa altura em que faltam pouco mais de três meses para o contrato de Mbappé com o PSG terminar, cada gesto ou palavra do internacional francês são esmiuçados à exaustão não só pela imprensa gaulesa mas também... espanhola. Na manhã desta terça-feira, o jogador, de 23 anos, terá confessado a Pogba que está farto da situação que vive em Paris, de acordo com o 'As'.Em tom informal e no meio de brincadeiras, à chegada à concentração da seleção gaulesa, Pogba perguntou a Mbappé como estava a sua situação no PSG e o avançado francês sussurrou: "Estou bastante farto".A mesma fonte aponta que Mbappé esteja farto, também devido aos últimos acontecimentos dentro do balneário dos parisienses . Algo que faz crer ainda mais que Mbappé vai deixar a capital francesa este verão e o destino poderá ser, como se sabe, o Real Madrid.