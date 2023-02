Fim da linha: PSG quer mesmo deixar Parque dos Príncipes e já procura novo estádio

O PSG segue sem chegar a acordo para a compra do Parque dos Príncipes. Os parisienses pretendiam adquirir a totalidade do estádio onde jogam para o poder remodelar, mas a Câmara Municipal de Paris continua intransigente nas negociações , o que fez com que o clube contratasse uma empresa para ajudar na procura de um novo recinto, avança o 'L'Équipe'.Segundo a mesma fonte, a sociedade americana Legends Hospitality está neste momento a ajudar o clube francês a encontrar um novo estádio, sendo que há alguns fora do alcance: o Stade de France, por exemplo, não entra na equação devido aos seus altos custos.De resto, há outras hipóteses a serem ponderadas, como o complexo de Poissy, um vasto terreno que fica perto de Yvelines, onde será inaugurada a nova cidade desportiva do clube.A Legends Hospitality, refira-se, é uma empresa com experiência na área: foi determinante na construção do estádio dos LA Galaxy, assim como do mais recente recinto do Tottenham. Em maio de 2022 teve também papel determinante na revisão do novo Santiago Bernabéu, do qual detém uma percentagem.