Franceses revelam que PSG está "furioso" com "traição" de Mbappé

O clima de instabilidade no PSG está longe de ser ultrapassado, num enredo que continua a ter como principal protagonista Kylian Mbappé. Depois de no passado domingo ter assumido estar "muito feliz" nos parisienses logo após a vitória diante do Marselha (1-0) , além de frisar que não pediu para ser transferido em janeiro de 2023, o 'L'Équipe' avança esta quarta-feira que as declarações do avançado surgiram depois de este chegar a um acordo com o clube para aparecer publicamente e negar esse mesmo desejo.De acordo com a mesma fonte, o PSG está "furioso" com Mbappé. "No domingo era importante que Mbappé negasse o seu desejo de sair do PSG. Todo este frenesim descontrolou-se, e jogador e clube acordaram que era preciso acalmar as coisas, de maneira a que a equipa terminasse a primeira metade da temporada num clima sereno", escreve o jornal francês esta quarta-feira.O 'L'Équipe' vai mais além e afirma mesmo que os donos do PSG se sentem "traídos" por Mbappé. "Se Mbappé se sente traído por promessas incumpridas, o PSG partilha o mesmo sentimento depois de ter cedido a todas as suas exigências, até além do panorama desportivo".Mbappé, recorde-se, renovou pelo PSG em maio deste ano, num contrato que estendeu a sua ligação com o clube até 2025.