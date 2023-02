Galtier e a presença de Luís Campos na área técnica: «Houve raiva mas nenhuma interferência»

Christophe Galtier desvalorizou o facto de Luís Campos, diretor desportivo do PSG, ter descido das bancadas até à área técnica para gritar com os jogadores do clube parisiense, no duelo com o Lille "Não é nenhuma interferência. No Monaco também não houve interferência. Luís [Campos] é apaixonado por vitórias. Houve raiva, mas nenhuma interferência. O que isso demonstra? Uma grande vontade de sucesso. É claro que Luís faz parte da equipa técnica. Isso não representa nenhum problema para mim, porque não há intervenção técnico-tática. Existe paixão", referiu o treinador do PSG, após o encontro que os parisienses venceram por 4-3."Quando és treinador do PSG com três derrotas em três competições diferentes... Tento ignorar, estar numa bolha, mas obviamente que por trás dessas três derrotas tive muitas discussões com a direção, com ele, mas também com o meu presidente", frisou, citado pelo 'L'Équipe'.