Galtier põe PSG na linha: proíbe telemóveis à mesa e manda para casa quem chega atrasado

A trabalhar com o plantel do PSG há pouco mais de duas semanas, o novo treinador dos parisienses, Christophe Galtier, já começou a implementar algumas regras no seio do clube que, tal como revela a 'Marca', apesar de rígidas, estão a ser bem recebidas pelos parisienses.O francês quer assegurar altos níveis de disciplina entre os jogadores e, para isso, começou por estabelecer horários: Galtier exige que os atletas cheguem ao Camp de Loges, o centro de treinos do PSG, entre as 8h30 e as 8h45, e já avisou que quem chegar atrasado - nem que seja por um minuto - receberá ordem para voltar para trás e regressar a casa.Outras das regras está relacionada à hora das refeições: o técnico fez questão de não permitir o uso de telemóveis tanto durante o pequeno-almoço como ao almoço, de forma a criar uma "relação mais fluida entre o plantel, uma vez que já constatou que os jogadores formam um bom grupo". O objetivo passa por haver "um bom ambiente e um pouco mais de convívio".Por fim, Galtier deixou claro que, à exceção de uma ou outra ocasião, os jogadores deverão realizar as refeições no centro de treinos do PSG. O treinador sabe que nos últimos anos o plantel gaulês se dividia em vários grupos e saía do Camp de Loges, cenário que não quer que se repita.De resto, fonte próxima do clube revelou à 'Marca' que o plantel tem dado uma boa resposta às regras impostas pelo treinador.