Galtier: «Sei que houve discussões entre a direção do PSG e Mbappé»

Christophe Galtier confirmou, esta sexta-feira em conferência de imprensa, o desentendimento entre Mbappé e a direção do PSG. O clube usou a imagem do avançado francês numa campanha de renovação de bilhetes de época sem autorização e o jogador fez questão de mostrar o seu desagrado em comunicado, situação que o técnico comentou."É difícil explicar-me sobre este assunto, porque é algo que preocupa claramente Kylian Mbappé e o clube. Kylian estava bem para treinar esta manhã. Vi-o a sorrir, apesar de ter um pequeno problema no quadril que não o impedirá de jogar contra o Nice amanhã. Sei que houve discussões entre a direção e o jogador. O incidente, ou o mal-entendido, foi dissipado", referiu o treinador do PSG.