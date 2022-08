Galtier vai começar época no PSG com diploma de treinador... expirado

Apresentado como novo treinador do PSG há cerca de um mês , Christophe Galtier vive uma situação pouco comum. É que segundo avança o 'L'Équipe', a Federação Francesa de futebol (FFF) não validou o contrato do gaulês com os parisienses, uma vez que o seu diploma UEFA Pro... expirou.A Comissão Federal Francesa de Educadores e Treinadores de futebol, ainda de acordo com o jornal, já se reuniu para tratar a situação de Galtier, pedindo ao treinador francês que tratasse do documento - que deve ser renovado a cada três temporadas - com a maior brevidade possível.Assim, o técnico terá de escrever uma carta à Federação do país garantindo que irá atualizar o diploma - o 'L'Équipe' explica que o deverá fazer na próxima pausa para jogos de seleções -, de maneira a poder comandar o PSG desde o início da temporada da Ligue 1, que arranca este sábado, precisamente com a visita da equipa ao terreno do Clermont (20h).