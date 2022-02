Imprensa francesa critica exibição de Messi frente ao Real Madrid: «É triste vê-lo assim»

O PSG saiu esta terça-feira vitorioso do duelo frente ao Real Madrid (1-0) da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, mas a exibição de Messi não impressionou a imprensa francesa. O argentino falhou um penálti à passagem dos 60 minutos, o que contribuiu para os gauleses visarem o jogo "irregular" de La Pulga."É triste vê-lo assim. Na primeira parte, numa espécie de organizador do meio-campo, foi ativo, mas faltou precisão no passe, no um para um e sofreu com o aspeto mais físico do jogo. A segunda parte foi melhor: conseguiu iniciar alguns ataques de forma eficaz, mas manchou a nota graças a vários remates desperdiçados e ao penálti falhado. É perturbador", escreve o 'L'Équipe', que deu nota três ao argentino.Já o 'Le Parisien' 'presenteou' Messi com uma nota de três e meio, num jogo em que valeram "dois ou três detalhes". "O penálti foi muito suave. Em termos gerais, fez um jogo bastante irregular".