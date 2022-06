Jérôme Rothen arrasa Icardi e Paredes: «Já não jogam e ainda fingem treinar...»

Jérôme Rothen, antigo jogador francês que nos últimos tempos tem deixado muitas críticas a craques do PSG como Messi ou Neymar , voltou esta terça-feira ao 'ataque', desta vez visando outros dois argentinos do plantel dos parisienses, Mauro Icardi e Leandro Paredes."Respeitem-nos [ao PSG] durante dois segundos. Vocês têm contrato, certo, mas não são vocês que decidem se vão ficar ou não. Quando olhamos para os salários e para o impacto desportivo, é catastrófico", começou por referir à 'RMC Sport'.E prosseguiu: "Quando te chamas Icardi ou Paredes, quando já não jogas, finges treinar e vês os outros em campo... se o clube disser: 'Não te queremos mais, comprámos-te por 50 ou 60 milhões de euros e pagamos-te um milhão por mês', respeitem a decisão. Sorte já vocês tiveram mais do que uma vez. Certamente há outros que nos próximos dias dirão que querem ficar. Todos esses, olhem para vocês próprios e respeitem-nos. A vergonha não tem limites", rematou o ex-jogador dos gauleses, agora com 44 anos.