Jornalista catari mostra camisola de Messi no PSG... com o número 10 de Neymar

Lionel Messi deixou o Barcelona e parece estar mesmo a caminho do Paris Saint-Germain e a imprensa francesa até já avançou qual o hotel onde o craque argentino vai ficar até ser apresentado e avança mesmo a data de estreia com as cores do clube parisiense.



Este sábado, Mohammed Al Kaabi, jornalista do Qatar que nos últimos dias tem revelado vários pormenores relativos à mudança de Messi para o Paris Saint-Germain, publicou nas redes sociais três fotografias com a camisola do clube e o nome do avançado argentino nas costas. Mas o que mais salta à vista é que, abaixo do nome de Messi, surge o número 10... que pertence a Neymar desde a época 2017/18, quando o craque brasileiro chegou à capital francesa.