Jornalista francês garante que Zidane vai treinar o PSG

Zidane continua sem clube depois de ter deixado o comando técnico do Real Madrid em junho de 2021, mas segundo adianta o jornalista Daniel Riolo - o primeiro a anunciar a chegada de Messi aos parisienses em agosto do mesmo ano -, o francês está muito perto de se tornar no novo treinador do PSG.Zidane, que enquanto orientou os merengues conquistou três Ligas dos Campeões consecutivas (2015/16, 2016/17, 2017/18), chegou a ser sondado pela formação da capital francesa, mas à data a imprensa do país avançou que o técnico tinha o desejo de treinar a seleção Recorde-se que a saída de Mauricio Pochettino, atual treinador dos gauleses, é um cenário que tem vindo a ganhar cada vez mais força.