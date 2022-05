Pochettino parece ter os dias contados no PSG e já há candidatos 'low cost' para o lugar

As mudanças iminentes no banco do PSG continuam a dar que falar, e segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a solução para suceder a Pochettino está em alguns nomes... 'low cost'.A mesma fonte avança que numa fase inicial, Antonio Conte era a alternativa que mais agradava aos responsáveis dos parisienses, mas o compromisso do italiano com o Tottenham parece ter afastado essa possibilidade, o que fez com que surgissem outros dois candidatos: Joachim Löw, antigo selecionador alemão que atualmente está sem clube, e Thiago Motta, ex-médio ítalo-brasileiro que representou o PSG durante seis temporadas antes de se retirar.O 'AS' refere ainda o nome de Zidane, mas a vontade do francês em comandar a seleção gaulesa alterou o foco dos parisienses.Pochettino, recorde-se, foi uma das alternativas em cima da mesa para suceder a Ralf Rangnick no Manchester United, mas os red devils acabaram por garantir a contratação do holandês Erik ten Hag