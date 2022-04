PSG já pensa na próxima temporada: primeira saída está à vista e não é... Mbappé

O PSG já pensa em mudanças para a próxima temporada que, segundo o 'Le Parisien', podem começar no banco de suplentes com a saída do treinador Mauricio Pochettino.A mesma fonte avança que apesar do argentino já ter afirmado publicamente estar feliz na capital gaulesa, o seu desejo é, na verdade, abandonar o clube.No entanto, existe um entrave ao negócio: o PSG teria de pagar uma indemnização de cerca de 15 milhões de euros a Pochettino, que tem contrato até junho de 2023.Recorde-se que o técnico argentino chegou a estar perto de abandonar os parisienses, quando foi relacionado com uma transferência para o Manchester United . Ainda esta temporada, caiu da Liga dos Campeões aos pés do Real Madrid, eliminatória que ainda hoje é de má memória para a formação gaulesa, onde atuam os portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira.O PSG sagrou-se no sábado campeão francês pela 10.ª vez na sua história, ao empatar em casa com o Lens (1-1)