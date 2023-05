Kheira Hamraoui deixa PSG e termina 'página mais dolorosa da carreira': «Dois anos de tempestade infernal»

A ligação entre Kheira Hamraoui e o PSG chegou ao fim, como a própria jogadora anunciou este domingo. Numa longa mensagem publicada no Twitter, a médio - que foi agredida a 4 de novembro de 2021 com barras de ferro, alegadamente a mando de Aminata Diallo, sua companheira no clube francês - despediu-se, tendo deixado graves acusações ao emblema gaulês."Encerro aqui a página mais dolorosa da minha carreira. Apesar de dois anos de tempestade infernal num clube que me deixou de lado, me abandonou e fez tudo para que eu saísse, tenho conseguido enfrentar esta pressão no dia a dia. Prometi que ia terminar o meu contrato e cumpri-o com orgulho e coragem. Saio de cabeça erguida", começou por escrever a internacional gaulesa."Quero agradecer às pessoas do clube que foram simpáticas comigo durante estes dois anos, assim como aos meus treinadores que, apesar da pressão dentro e fora do clube, me colocaram a jogar. Penso que consegui retribuir a confiança e o apoio deles no campo. Ainda há gente boa neste mundo de brutos", escreveu ainda a jogadora, de 33 anos.Recorde-se que, depois das agressões de que foi alvo, Hamraoui foi colocado à margem do grupo de trabalho, após se ter desentendido com companheiras de equipa durante um treino do PSG. Regressou à competição quase seis meses depois e está agora de saída.