'Le Parisien' fala em "discrepâncias" entre Luís Campos e Antero Henrique no PSG à conta do mercado

O 'Le Parisien' dá, esta sexta-feira, conta das "discrepâncias" entre Luís Campos e Antero Henrique no PSG, na sequência da atuação do clube no mercado de verão, que encerrou ontem Segundo a mesma fonte, na origem dessa tensão está o facto dos parisienses terem falhado a contratação de Milan Skriniar, central eslovaco do Inter que era a prioridade da equipa nesta janela de transferências.De resto, e apesar do PSG ter cedido vários jogadores considerados excedentários, apenas Thilo Kehrer, para o West Ham, e Idrissa Gueye, reforço do Everton, renderam alguns milhões aos cofres do clube no imediato. Nomes como Kurzawa, Diallo ou Draxler saíram apenas por empréstimo - este último para o Benfica -, sendo que a equipa da capital gaulesa continua a pagar parte dos seus salários.A imprensa francesa refere ainda que este desentendimento entre os dois portugueses terá mesmo levado Antero Henrique a comunicar à direção do PSG que "era ele quem mandava", com o objetivo de, daqui para a frente, assumir as negociações para tentar garantir reforços.