há 26 min 08:13

Surpresa é difícil mas dia alimenta última expectativa





As chegadas de Alexandropoulos (Panathinaikos) e Arthur Gomes (Estoril) devem fechar o plantel do Sporting até, pelo menos, o mercado de inverno, mas o último dia do mercado... é o último dia do mercado; ou seja, quer dizer que apesar de ser bastante improvável que chegue mais alguém para o plantel às ordens de Rúben Amorim, continua a existir a expectativa que o 1 de setembro irá trazer ainda uma oportunidade irrecusável, daquelas que o ano passado garantiram Pablo Sarabia, por empréstimo do PSG – acabou como o melhor marcador da equipa, com 21 golos