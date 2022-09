Antony e o "sonho" de assinar pelo Man. United: «Hoje chego ao maior clube de Inglaterra»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antony Santos (@antony00)

Antony, o mais recente reforço do Manchester United, que rendeu 95 milhões de euros mais cinco por objetivos aos cofres do Ajax, mostrou-se esta quinta-feira muito feliz por assinar, segundo o mesmo, "pelo maior clube de Inglaterra"."É em dias como este que percebo que valeu tudo a pena, que nenhum dos meus sonhos foi em vão. Hoje chego ao maior clube de Inglaterra, um dos maiores do Mundo e só tenho a agradecer a todos os que fizeram parte desta jornada. À minha família, amigos, equipa técnica e a todos os adeptos do Manchester United, que encheram as minhas redes sociais com mensagens. Foram as vossas mensagens que me trouxeram até cá. Vamos lá começar!", escreveu o brasileiro nas redes sociais.Antony assinou pelo Manchester United até 2027 e junta-se aos compatriotas Fred e Casemiro em Inglaterra, assim como aos portugueses Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo.