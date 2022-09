Manchester United oficializa contratação de Antony até 2027

O Manchester United oficializou esta quinta-feira a contratação de Antony ao Ajax, depois de na terça-feira ter anunciado um princípio de acordo com o Ajax pelo extremo . O brasileiro passou nos exames médicos e assina acordo válido com os red devils até 2027.O negócio rende 95 milhões de euros, mais cinco por objetivos, aos cofres do clube holandês. O internacional brasileiro torna-se na maior venda de um jogador proveniente da Eredivisie, e junta-se aos compatriotas Fred e Casemiro em Inglaterra, assim como aos portugueses Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo.Na temporada passada, ao serviço do Ajax, Antony contribuiu com 12 golos e 10 assistências em 33 jogos.