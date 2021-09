Leonardo: «Messi, Neymar e Mbappé não é algo de apenas um ano»

Leonardo voltou a abordar a 'novela' Mbappé que agitou este verão, em entrevista aos franceses do 'Canal +', e reiterou que o PSG nunca equacionou deixar sair o internacional francês, negando que o Real Madrid tenha apresentado uma proposta de 200 milhões de euros pelo jogador.





"A única hipótese era ele ficar. Nunca pensamos fazer tudo isto sem ele. Sinceramente não ficámos satisfeitos com o comportamento do Real Madrid. Na última semana do mercado iniciar uma negociação por um dos melhores jogadores do mundo. Não gostámos. Mas, sinceramente, nunca pensamos em aceitar. A oferta não era suficiente do nosso ponto de vista. Era menos do que aquilo que pagámos. A última oferta de que falaram nunca chegou a acontecer. Penso que não podemos preparar uma janela de transferência durante dois, três ou quatro meses e na última semana mudar os nossos planos assim", começou por referir."Não acredito que Mbappé saía no final da temporada. Nunca deixamos de ter como objetivo renovar com ele. Acredito que ninguém vê o futuro sem ele. Não pensamos na possibilidade de ir embora. Representa muitas coisas e todos gostam dele. É um jogador fabuloso. Pensamos em Messi, Neymar e Mbappé não apenas por um ano", reiterou, deixando uma garantia: "Messi, Neymar e Mbappé complementam-se. Cada um tem caraterísticas diferentes. Vejo-os jogar juntos de uma forma muito simples. Não há ciúme entre eles, bem pelo contrário."Javier Tebas tem sido um dos críticos das últimas contratações do emblema da capital francesa, assim como dos valores monetários envolvidos. Leonardo não deixou o presidente da Liga espanhola sem resposta."Para mim as críticas dele são inadequadas. Respeitamos todas as regras do Fair Play Financeiro e temos pessoas que tratam disso. Temos o Fair Play em mente em tudo o que fazemos. Não há nada que viole as regras. Não vejo uma pessoa como Tebas, com a sua posição, fazer afirmações destas. Mas parece-me que deveria falar mais dele e da LaLiga, até porque não está muito bem de saúde", apontou.