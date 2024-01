'L'Équipe' revela que Luis Enrique tem dúvidas em relação à qualidade de Gonçalo Ramos

O 'L'Équipe' avança que Luis Enrique, treinador do PSG, não está satisfeito com as opções do emblema francês para a frente de ataque e tem mostrado ceticismo por não acreditar que Kolo Muani e Gonçalo Ramos se possam exibir ao mais alto nível.A mesma fonte refere que, apesar de pretender continuar a apoiar os jogadores publicamente - como em conferências de imprensa -, o técnico espanhol não considera que os avançados tenham qualidade suficiente para desempenharem um papel determinante na equipa, que atualmente ocupa a liderança da Ligue 1 com cinco pontos de vantagem para o 2.º colocado, o Nice (40 contra 35).Recorde-se que Gonçalo Ramos, de 22 anos, se transferiu do Benfica para o PSG em agosto de 2023 . Desde aí, disputou 19 jogos com a camisola dos parisienses, nos quais apontou quatro golos e contribuiu com uma assistência.