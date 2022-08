Luís Campos chamado a mediar tensão entre Neymar e Mbappé

A relação entre Neymar e Mbappé ficou algo tremida no último sábado, mesmo após a goleada do PSG ao Montpellier por 5-2. O extremo francês começou por falhar um penálti e, quando o árbitro voltou a assinalar novo castigo máximo para a formação da capital francesa, foi o internacional brasileiro quem assumiu a responsabilidade e marcou.Mbappé acabou por fazer balançar as redes adversárias no segundo tempo, mas não ficou bem visto depois de uma atitude para com Vitinha e que lhe valeu muitas críticas.Para piorar a situação entre Neymar e Mbappé, no dia seguinte ao triunfo caseiro, o brasileiro colocou um 'like' numa publicação no Twitter onde o francês era acusado de ser "dono do PSG" depois da mais recente renovação de contrato.Perante este acumular de situações, o PSG convocou uma reunião interna, onde Luís Campos, conselheiro para o futebol do clube, e o treinador Cristhope Galtier estarão presentes para acalmar a tensão entre os dois jogadores, segundo o 'L'Équipe'.