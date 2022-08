Tempestade em Paris: Neymar deixa 'gosto' em publicação que acusa Mbappé de ser "dono do PSG"

Hoje, no jogo do PSG, Neymar fez o gol e HUMILHOU o goleiro (mais uma vez) na cobrança do pênalti.



Já Mbappé, bateu MUITO mal e perdeu.



Após o jogo, o treinador disse que Mbappé será o principal batedor do time na temporada. Um absurdo! pic.twitter.com/QKYzav6Who — Portal Brasil (@portalbrasilfut) August 13, 2022

Depois da polémica com Vitinha na goleada do PSG diante do Montpellier (5-2) deste sábado, Mbappé parece estar a somar 'inimigos' dentro dos parisienses e, desta vez, um dos seus parceiros de ataque: Neymar. O brasileiro, que assumiu a responsabilidade de marcar o segundo penálti dos gauleses depois de ter visto o francês a falhar o primeiro, colocou um 'gosto' em duas publicações no Twitter que se dirigem a Mbappé num tom... menos amigável."Hoje, no jogo do PSG, Neymar marcou de penálti e humilhou o guarda-redes. Já Mbappé, bateu [o penálti] muito mal e falhou. Após o jogo, o treinador [Galtier] disse que Mbappé seria o principal marcador da equipa na temporada. Um absurdo", pode ler-se na primeira publicação.À semelhança desta, Neymar voltou a mostrar a sua aprovação numa outra mensagem deixada por um adepto, que afirmava que Mbappé era "o dono do PSG". "Agora é oficial. Mbappé é quem marca os penáltis no PSG. Claramente é algo no contrato, uma vez que nenhum clube do Mundo que tivesse Neymar o colocaria como segundo marcador. Parece que devido ao contrato, Mbappé é o dono do PSG".Recorde-se que Neymar apontou dois golos frente ao Montpellier - e teve outro anulado -, num jogo que contou também com a estreia de Renato Sanches a marcar pelos parisienses , a passe de Nuno Mendes.