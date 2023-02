Luís Campos: «Gostaria de manter Messi no PSG, estamos em conversações para renovar»

Luís Campos revelou, em entrevista ao 'Telefoot', que o PSG "está em conversações para renovar o contrato de Messi", para além de ter abordado a lesão de Mbappé, que considera "o melhor avançado do Mundo"."Neste momento, estamos em conversações para renovar com Messi. Gostaria de o manter neste projeto, não o posso esconder. Estamos neste momento a lutar para atingir esse objetivo e tê-lo connosco", começou por referir o diretor desportivo dos parisienses, antes de lamentar a lesão que Mbappé contraiu no duelo com o Montpellier e que o vai tirar do jogo com o Bayern para a Liga dos Campeões "Perder o Kylian é muito duro. Vi-o muito triste depois da lesão, mas também o vi a trabalhar para acelerar a sua recuperação. Tem a personalidade de um vencedor", explicou.O português falou ainda sobre a transferência falhada de Ziyech, que não reforçou o PSG no último dia do mercado de inverno... por detalhes. "Fizemos de tudo. Mas numa transferência, as três partes têm de funcionar bem. Funcionou com o PSG, com o Ziyech, mas lamentavelmente, no último momento, não funcionou bem com o Chelsea", assumiu o dirigente, que está "empenhado no projeto do clube".