Luis Enrique em conflito com o PSG: treinador não está disposto a abdicar de Mbappé

O braço de ferro entre Mbappé e o PSG continua e, dois dias depois de o clube ter riscado o avançado francês do estágio no Japão e de o ter colocado na lista de transferências, o enredo ganha mais um protagonista: o treinador dos parisienses, Luis Enrique.Segundo avança o portal 'Relevo', o técnico não está satisfeito com a decisão do clube, uma vez que vai contra uma das máximas que mais valoriza nas suas equipas, a força do grupo. Nesse sentido, e sempre de acordo com a mesma fonte, Luis Enrique não está disposto a seguir as ordens que recebeu e, mesmo que Mbappé decida não renovar pelo PSG, vai continuar a utilizá-lo ao longo da temporada.Refira-se que este não é o primeiro desentendimento entre Luis Enrique e os responsáveis do PSG. No início deste mês, e numa altura em que ainda nem tinha sido oficializado no comando técnico, o espanhol e Luís Campos entraram em desacordo relativamente à composição da equipa técnica , algo que acabou por ficar resolvido.Recorde-se que Kylian Mbappé enviou uma carta ao PSG a informar o clube que tinha decidido não acionar o ano adicional de contrato (até 2025). Depois, o dono do PSG fez um ultimato ao internacional francês na apresentação de Luís Enrique. Nasser Al-Khelaïfi afirmou que o jogador não assinaria livre por nenhuma equipa e que se não quisesse assinar um novo contrato com os parisienses, a porta de saída estaria então aberta. Além disso, sublinhou que teria duas semanas para decidir. As duas semanas passaram e o PSG terá tomado a decisão de deixar o jogador fora do plantel.