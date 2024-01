Mãe de Mbappé assume ter sido 'implacável' com o PSG: «Se pudéssemos ter levado 10 mil milhões...»

A temporada 2021/22 ficou marcada pela 'novela' da transferência de Mbappé, que esteve a um passo do Real Madrid e acabou por renovar com o PSG em maio , num contrato que, à data, o colocou como o jogador mais bem pago do mundo. Agora, ao programa 'Envoyé Spécial', a mãe e empresária do astro francês, Fayza Lamari, assumiu ter sido muito exigente nas negociações."O sistema é assim, não há culpa nem vergonha. Se pudéssemos ter levado 10 mil milhões [de euros], teria sido assim. É o que o sistema quer", assegurou.Refira-se que, no mesmo programa, a mãe de Mbappé revelou também que fez um acordo com o filho para passar a doar "30% de todos os lucros gerados pelas diversas empresas" da família à associação 'Inspired by Kylian Mbappé', criada pelo próprio com o objetivo de "ajudar a realizar os sonhos de 98 crianças".