Mãe de Mbappé explica resposta do avançado do PSG a vídeo polémico: «Estava com raiva»

Mbappé recorreu às redes sociais a 6 de abril para criticar a decisão do PSG em usar a sua imagem numa campanha de renovação de bilhetes de época para a próxima época. O avançado não se reviu no conteúdo publicado e fez duras críticas: "Isto não é o Kylian Saint-Germain". Mais de uma semana depois, a mãe do jogador explicou a resposta do francês."Ele estava com raiva. Ligou-me, como costuma fazer. Quando decide entrar em ação nas redes sociais, ainda se dá ao trabalho de ligar para duas ou três pessoas. Entendi a angústia e, ao mesmo tempo, disse-lhe: 'Agora não é hora de reagir. Ignora e vais ter tempo para restaurar a verdade.' Ao que ele respondeu: 'Não, não quero esperar. Sei das consequências e vou aceitá-las'", revelou Fayza Lamari no programa francês 'Public Sénat'.A mãe do jogador deu ainda mais alguns pormenores sobre o vídeo: "Avisaram sobre a gravação das imagens, mas não sabíamos para que servia. Tudo foi resolvido muito rápido. Não houve conflito. PSG sempre será PSG, fique Kylian [Mbappé] ou saia. Os jogadores passam, mas o clube fica".