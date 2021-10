Mbappé rendido a Nuno Mendes: «Não o conhecia muito bem, só mesmo do Football Manager...»

Na mesma entrevista à RMC Sport na qual falou do seu futuro, Kylian Mbappé abordou ainda as operações de mercado do Paris SG e lembrou o investimento feito em Nuno Mendes. A referência ao português nem foi 'provocada' pelo jornalista, mas sim na sequência de uma pergunta em relação ao impacto de Leo Messi na equipa. Aí, ainda que assuma a importância do argentino, o avançado francês lembrou o ex-jogador do Sporting.





"Não apenas ele [Messi]... Quando vês quem contratámos, há qualidade. O Nuno Mendes, esquerdino, 19 anos. É um jovem extraordinário. Não o conhecia muito bem, só mesmo do Football Manager, pelos talentos a seguir. O que ele faz é magnífico. Tens de o apoiar, porque ele pode errar em determinado momento e é aí que não o podemos crucificar. O Hakimi é o jogador que serve de referência na sua posição", disse o avançado francês, que ainda elencou a qualidade dos outros reforços Donnarumma, que apelida de "presente e futuro da baliza a nível mundial", Wijnaldum e ainda Sergio Ramos, de quem espera o espírito de liderança em campo.