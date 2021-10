Mbappé: «Disse que queria ir-me embora do PSG no final de julho»

Kylian Mbappé foi um dos jogadores mais falados no mercado de verão, e explicou a sua situação em entrevista à 'RMC Sport'. O francês queria sair do PSG, mas a direção dos parisienses não aceitou as investidas do Real Madrid, clube do qual o gaulês já confessou querer fazer parte. O avançado garantiu que "pediu para sair a partir do momento em que não quis renovar o contrato", porque queria que o "clube recebesse o valor de uma transferência".





"Pedi para sair (no final de julho), porque a partir do momento em que decidi não renovar, quis que o clube recebesse o valor de uma transferência para poder ter um substituto de qualidade. [O PSG] é um clube que me deu muito, onde sempre fui feliz. Anunciei cedo a minha vontade para que pudessem dar a volta", começou por explicar.E prosseguiu: "Queria que todos saíssem da situação juntos, de mãos dadas, para se fazer um bom negócio. Até disse ao presidente que se ele não quisesse que fosse embora, eu ficava. As pessoas disseram que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não quero falar mais com o presidente... isso não é verdade. A minha posição foi clara. Eu disse que queria ir embora, e disse bem cedo. Disse-o no final de julho...", garantiu.Mbappé tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2022, pelo que poderá sair, nessa altura, a custo zero do clube, e deverá ser reforço dos merengues