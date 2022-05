Mbappé deixa mensagem aos adeptos do Real Madrid: «Agradeço e compreendo a deceção»

Kylian Mbappé justificou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, a decisão de renovar contrato com o PSG ao invés de rumar ao Real Madrid."Tomei a decisão a semana passada e não a disse aos meus companheiros. Todos estão surpreendidos. Tomei a decisão depois de ter falado com Florentino Pérez. Tenho um grande respeito por eles [Real Madrid]. Fizeram de tudo para facilitar a minha chegada ao clube e agradeço por isso", começou por dizer o avançado francês.E prosseguiu: "Há um ano não pensava estar aqui. Agora assinei um novo contrato. É uma decisão pessoal. Não olho para o futuro, agora só me concentro neste novo contrato. O que acontecerá daqui para a frente não sei. Não sei onde vou estar daqui a três anos", atirou Mbappé, antes de deixar uma mensagem aos adeptos do Real Madrid."Sempre sonhei vestir a camisola do Real, cheguei a vesti-la com 14 anos. Agradeço e compreendo a deceção. Espero que compreendam a decisão de continuar no meu país. Sou francês, e como francês tenho o sonho de continuar e de tentar ver o meu país e o seu campeonato lá em cima".Questionado sobre as negociações relativas aos direitos de imagem, o gaulês explicou que isso já estava falado "desde abril". "Falámos menos sobre o aspeto desportivo. Não exijo grande coisa. Quero gerir a minha carreira com os valores que aprendi. Não vou revolucionar o futebol, não é o meu objetivo", rematou.