«Mbappé é o líder das maiores noitadas de libertinagem de Paris»

Apesar de ter sido reintegrado na equipa principal do PSG depois da novela em torno da renovação de contrato , a relação entre Mbappé e a equipa da capital francesa continua a dar que falar. Desta feita foi Daniel Riolo, jornalista da 'RMC Sport', que garantiu que o avançado, de 24 anos, já não tem o compromisso que outrora demonstrou, garantindo mesmo que este se está a tornar no "líder das maiores noitadas de libertinagem em Paris"."Onde é que Mbappé se está a tornar num grande líder? É o líder das maiores noitadas de libertinagem em Paris neste momento. É problemático! A reputação que está a construir em Paris e todas as pessoas com quem tem falado... É preciso ter atenção", avisou Riolo, no programa 'After Foot RMC'.A imprensa francesa, de resto, aponta mesmo Mbappé como um dos principais culpados do desastre que o PSG viveu ontem, fora de casa, frente ao Newcastle na fase de grupos da Liga dos Campeões - uma goleada por 4-1