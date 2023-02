Mbappé esclarece conselho de "comer e dormir bem": «Não foi indireta para Neymar»

Após a vitória (4-3) do PSG diante do Lille, Kylian Mbappé negou qualquer problema com Neymar fora das quatro linhas. A meio da semana, o internacional francês aconselhou os companheiros de equipa a "comer e dormir bem" e as declarações foram vistas como uma mensagem para o avançado brasileiro, que recentemente foi visto a participar num torneio de poker horas depois da derrota dos parisienses com o Bayern Munique e ainda a jantar num restaurante de fast food."Vi que as pessoas estavam a falar do Neymar, do que aconteceu. Não foi uma indireta para Neymar. No atual contexto, precisamos de tudo menos de indiretas. É realmente um conselho para todos, porque, como eu disse, quando todos estão lá, vimos isso no início da partida, os adversários têm que se preocupar [com o PSG]. Espero que Ney volte rápido, porque é um jogador fundamental para nós", referiu Mbappé, à 'Prime Video'.Nas redes sociais, o avançado gaulês deixou também uma mensagem de força a Neymar, que se lesionou no tornozelo diante do Lille. "Mantém-se forte. Toda a equipa espera por ti em breve. Vamos irmão", escreveu numa 'storie' no Instagram.