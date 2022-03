Mbappé sai mais cedo do treino do PSG e está em dúvida para o duelo com o Real Madrid

#RMAPSG Mauvaise nouvelle en cette semaine de Ligue des champions : Kylian Mbappé est sorti prématurément de l’entraînement ce matin après un choc avec un coéquipier...



Un coup suffisamment important pour que des examens complémentaires soient menéshttps://t.co/PueEvXIXW4 — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) March 7, 2022

Mbappé saiu, esta segunda-feira, mais cedo do treino do PSG e está em dúvida para defrontar o Real Madrid na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, avança o 'Le Parisien'.Segundo a mesma fonte, o francês ficou queixoso depois de uma disputa de bola com um colega de equipa e deverá fazer alguns exames ainda no dia de hoje para apurar se estará disponível para o jogo com os merengues.PSG e Real Madrid encontram-se esta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pelas 20h00. Os gauleses trazem uma vantagem de 1-0 da primeira mão, precisamente graças a um golo do avançado.Mbappé, recorde-se, tem no Real Madrid um dos interessados em garantir a sua contratação no mercado de verão, quando o seu contrato com os parisienses termina.