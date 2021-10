Mbappé: «Se tivesse saído no verão, teria sido apenas para o Real Madrid»

Depois da entrevista à 'RMC Sport', na qual assumiu ter pedido para deixar o PSG no final de julho, Kylian Mbappé concede uma entrevista ao 'L'Équipe' que sai para as bancas esta quarta-feira. E são já conhecidas algumas das declarações do avançado francês, que começa por abordar a continuidade no clube parisiense.





"Inicialmente entrei num período de reflexão. Antes do Euro'2020 disse ao PSG que não queria renovar e, depois do Euro, disse que queria sair. O clube decidiu não me vender e pareceu-me bem. Continuei a jogar em agosto e não tive problemas com isso. Continuo numa grande equipa e num sítio onde sou feliz. Porquê querer partir? Achei que a minha aventura tinha acabado, queria descobrir uma coisa nova. Se tivesse saído no verão, teria sido apenas para o Real Madrid. Achei que a saída era o próximo passo lógico na minha carreira", esclarece Mbappé.O avançado explica ainda as razões que o levaram a quebrar o silêncio nesta altura: "tinha que dar explicações. Tinha que quebrar o silêncio e disse que o faria. Devia isso aos adeptos e ao futebol". Depois da 'novela' do último verão, Mbappé não fecha a porta a nenhum desfecho... no próximo. "Já ando no futebol há algum tempo para saber que a verdade de ontem não é a verdade de hoje nem a de amanhã. Se me tivessem dito que o Messi ia jogar no PSG eu não acreditava. Então não sabemos o que pode acontecer no futuro", sustenta.Mbappé é também confrontado com declarações de Nasser Al-Khelaïfi, dono do PSG. "Quando o teu presidente diz publicamente que não sais e que não vai deixar-te sair a custo zero... Fiquei preocupado, não vou mentir. Pensei para mim mesmo: 'se não saio livre, o que vai acontecer?'", revela o jovem avançado francês ao 'L'Équipe'.