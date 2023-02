Mbappé tem quatro meses para decidir futuro no PSG: clube não descarta venda

Em maio do ano passado, Kylian Mbappé renovou contrato com o PSG por duas temporadas, com outra de opção. No entanto, o avançado tem apenas quatro meses para exercer essa opção, segundo avança esta segunda-feira o 'L'Équipe'.Isto porque, de acordo com o referido jornal, se o internacional francês não renovar até junho, o emblema da capital francesa está disposto a deixá-lo sair já neste verão para não arriscar uma saída a custo zero, visto que, nesse caso, Mbappé - que ontem chegou aos 200 golos e passou a ser, a par de Cavani, o melhor marcador dos parisienses - estaria então livre para rumar a outro clube já em janeiro de 2024.