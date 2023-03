Mulher de Hakimi quebra silêncio sobre acusação de violação ao jogador

Hiba Abouk, mulher de Hakimi, quebrou o silêncio acerca da acusação de violação de que o internacional marroquino é alvo. Numa extensa mensagem publicada nas redes sociais, a modelo revelou que os dois estavam em processo de divórcio na altura dos acontecimentos (25 de fevereiro) e disse precisar de tempo para "digerir este choque", após ter sido associado a algo que diz ser "alheia"."A realidade é que já há algum tempo que, depois de pensar muito nisso, eu e o pai dos meus filhos tomámos a decisão de terminar a nossa relação, muito antes dos acontecimentos em que me vi envolvida mediáticamente e dos quais sou totalmente alheia. Depois de tomarmos a decisão de separar-nos legalmente e deixarmos de viver juntos, à espera dos trâmites do divórcio, quem ia imaginar que, além de enfrentar a dor que acarreta uma separação, e aceitar o fracasso de um projeto familiar ao qual me tinha entregado de corpo e alma, tenho que enfrentar esta ignomínia. Preciso de tempo para digerir este choque", pode ler-se na publicação feita numa 'storie' no Instagram.A modelo disse ainda estar "sempre do lado das vítimas" e pediu que respeitem a sua privacidade, bem como a dos filhos."Hoje sinto-me no dever de tonar público este comunicado para manifestar o meu estado de ânimo e esclarecer em primeira mão as informações erradas que circulam. Quando em determinados assuntos delicados o silêncio pode favorecer, tenho a necessidade perentória de me explicar, para poder retomar a minha vida pessoal, pública e profissional da forma menos prejudicial e traumática possível, protegendo acima de tudo os meus filhos que são, como não podia ser de outra forma, a minha absoluta prioridade.A realidade é que já há algum tempo que, depois de pensar muito nisso, eu e o pai dos meus filhos tomámos a decisão de terminar a nossa relação, muito antes dos acontecimentos em que me vi envolvida mediáticamente e dos quais sou totalmente alheia. Depois de tomarmos a decisão de separar-nos legalmente e deixarmos de viver juntos, à espera dos trâmites do divórcio, quem ia imaginar que, além de enfrentar a dor que acarreta uma separação, e aceitar o fracasso de um projeto familiar ao qual me tinha entregado de corpo e alma, tenho que enfrentar esta ignomínia. Preciso de tempo para digerir este choque.Escusado será dizer que na minha vida sempre estive e estarei do lado das vítimas, por isso, dada a gravidade da acusação, só nos resta confiar no curso adequado da justiça. Peço-vos que respeitem a minha privacidade e a dos meus filhos nestas circustâncias delicadas. Obrigado a todas as pessoas que me deram apoio, carinho e respeito."