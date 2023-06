Neymar despede-se de Messi: «Não correu como pensávamos mas tentámos de tudo...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Neymar despediu-se este domingo, nas redes sociais, de Messi, que está de saída do PSG . O brasileiro, que partilhou balneário com o astro argentino nos parisienses durante duas temporadas depois de já ter sido seu companheiro no Barcelona, desejou boa sorte para a "nova etapa" de La Pulga."Irmão... Não correu como pensávamos mas tentámos de tudo. Foi um prazer partilhar mais dois anos contigo. Muita sorte nesta tua nova etapa e que sejas feliz. Gosto muito de ti", escreveu Neymar.Refira-se que apesar de ainda ser uma incógnita, o futuro de Messi deverá passar por um de dois possíveis destinos: Arábia Saudita ou Major League Soccer.