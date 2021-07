«Neymar está sobrevalorizado: os grandes contam-se pelos dedos de uma mão»

Luis Antonio Correa da Costa, mais conhecido como 'Müller', antigo futebolista brasileiro que representou clubes como São Paulo, Palmeiras ou Torino, confessou, em sequência da derrota do Brasil frente à Argentina na final da Copa América (0-1), que não considera que Neymar esteja "entre os melhores do mundo", frisando que está "sobrevalorizado" para quem nunca ganhou uma Bola de Ouro. O ex-companheiro de Romário, Ronaldo e Bebeto compara o astro brasileiro a Cristiano Ronaldo e Messi, dizendo que estes últimos "provaram em campo" o que valem.





"Neymar está sobrevalorizado. Não vale esse dinheiro todo que o PSG pagou por ele porque nunca ganhou uma Bola de Ouro", começou por dizer ao 'Tuttomercadoweb'. "Os grandes contam-se pelos dedos de uma mão. Cristiano e Messi são grandes porque o demonstraram dentro de campo. Neymar está mais valorizado fora de campo do que dentro".Questionado acerca do melhor de sempre do Brasil, 'Müller' não tem dúvidas: "O Ronaldo estava a começar, era um miúdo em '94 [no Mundial], por isso, se tiver de eleger o avançado mais completo do Brasil, diria o Careca [Antonio de Oliveira Filho]. Muito forte, era um verdadeiro craque", rematou.