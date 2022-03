Neymar mostra troca de mensagens com Donnarumma e deixa garantia sobre PSG

Não houve briga nem nada que se pareça no balneário do PSG após o (pesado) desaire no jogo com o Real Madrid. Quem o garante é Neymar que viu o seu nome e o de Gianluigi Donnarumma envolvidos esta quinta-feira em polémica.O craque brasileiro partilhou nas Stories do Instagram uma troca de mensagens com o jovem guarda-redes do PSG, cuja atuação de ontem tem sido criticada. "Olá Ney. Lamento o que aconteceu ontem. Esta notícia é inaceitável", escreveu Donnarumma a Neymar, partilhando a notícia da 'Marca' que dava conta do desentendimento entre os dois. "Amigo! Isto pode acontecer no futebol... Somos uma equipa e estamos contigo. És muito novo ainda e ainda vais ganhar muita coisa! Levanta-te e seguimos. Abraço", escreveu o brasileiro que deixou igualmente outra story naquela rede social. "Odeio vir falar de notícias... mas essa é mentira. Não houve briga nenhuma dentro do vestiário!!! Jornalistas incompetentes que se querem promover, tenta a próxima ok?"Segundo conta aquele diário desportivo, Neymar e o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma tiveram uma forte discussão, acabando por ser separados pelos companheiros. Tudo teria começado com Neymar a recriminar o guarda-redes pelo erro que deu o primeiro golo de Benzema. E o italiano não se teria calado respondendo que o segundo golo do avançado francês nasceu de uma perda de bola do brasileiro...